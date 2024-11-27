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Küre Dağları Karla Kaplandı

Küre Dağları Karla Kaplandı
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Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünerek kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergilemeye başladı. Endemik bitkileri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken milli park, Kastamonu ve Bartın arasında yer alıyor.

Kar yağışının ardından Küre Dağları beyaza büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlediği, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012'de alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Milli Park, geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler gibi çeşitli türlere ev sahipliği yapıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağları'nın Ağlı ve Küre ilçelerini birbirine bağlayan bölümünde kar etkili oldu.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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