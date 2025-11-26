Haberler

Kürdistan Gençlik Temsilcilerinden Öcalan ile Görüşme Talebi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden gelen gençlik temsilcileri, PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdi. DEM Parti Gençlik Meclisi üyeleri, görüşme talebine yönelik açıklamalarda bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden gelen farklı siyasi parti üyelerinin gençlik temsilcileri ve DEM Parti Gençlik Meclisi, Adalet Bakanlığı'na terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde görüşme talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuru öncesi Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapıldı. DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Rezan Kağanarslan, şunları söyledi:

"Güney Kürdistan'dan çağırdığımız gençlik heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Ankara'da Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermesi için toplanmış bulunuyoruz.

DEM Parti Gençlik Meclisi olarak üç aya yakın bir süredir 'Ulusal Birlik' çalışmaları kapsamında Güney Kürdistan'dan bir heyeti toparlıyoruz. Ancak ne yazık ki dört parça Kürdistan arasına konulan ulus-devlet sınırları nedeniyle bugün aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Aramızda bugün Kürdistan Emekçiler Partisi ve Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi'nden arkadaşlarımız var. Buraya gelmek isteyen YNK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) ve diğer partilerdeki arkadaşlarımız vize alamadıkları için aramızda değiller. Ancak onlar da bu görüşmenin gerçekleşmesi için desteklerini ifade ediyorlar. Heyetimiz iki gün önce Mardin'de 'Ulusal Birlik'e dair düzenlediğimiz panele katıldı. Dün de Amed'te, Diyarbakır'daydık. Önceki gün de Şanlıurfa'da DEM Parti Urfa milletvekilimiz Sayın Ömer Öcalan ile Sayın Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmeler hakkında konuştuk. Sayın Öcalan'ın gençliğe ve Ulusal Birlik'e mesajları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Aynı gün Amara'da Sayın Abdullah Öcalan'ın doğduğu evi ziyaret ettik. Dün de Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunduk. Bugün de Ankara'dayız."

Haberler.com
