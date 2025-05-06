Kurbanlıklar Doğu'dan Batıya Sevk Ediliyor

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, Erzincan'da kontrol ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince doğudaki illerden Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

Jandarma ve polis ekipleriyle Erzurum-Erzincan kara yolunda yapılan denetimlerde, kurbanlık taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrolleri devam edecek.