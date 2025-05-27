Kurbanlık Seçiminde Uzmandan Altın Tavsiyeler

Kurbanlık Seçiminde Uzmandan Altın Tavsiyeler
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Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken sağlık ve hijyen kuralları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Hayvanın durumu, kesim koşulları ve etin muhafazası ile ilgili kritik bilgiler paylaşıldı.

Profesörden kurbanlık uyarısı: " Hayvanın burnundan ve ağızından akıntı gelmemesi en başta dikkat edilecek husus"

Veteriner profesörden kurbanlık seçimi ve kesimi için altın tavsiyeler

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu,"Hayvanlar tercih edilirken özellikle burunlarından, ağızlarından akıntı gelmemesi, doğal deliklerin fena kokulu bir akıntının olmaması gerekiyor. Ayrıca hırıltılı bir solunumunun olmaması en başta dikkat edilecek hususlardır" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvan seçimi ve kesim sürecine ilişkin sağlık ve hijyen kuralları hakkında OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban ibadetinin halk sağlığı, hayvan refahı ve çevre bilinci açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Gücükoğlu, her yıl Kurban Bayramı'nda kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Türkiye'de yıllık kesilen hayvanların yüzde 15'ine denk geldiğini ve kısa süre içinde yoğun hayvan hareketi, uygun önlemler alınmazsa hastalık yayılımı, çevre kirliliği ve gıda güvenliği açısından risk oluşturabildiğini ifade etti.

Kurbanlık seçerken bunlara dikkat

Kurbanlık alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gücükoğlu, "Hayvanın kulak küpesinin ve veteriner sağlık raporunun mutlaka bulunması gerekir. Gözleri kör, topal, boynuzları kökten kırık, aşırı zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar kurbanlık olarak uygun değildir. Kurbanlık hayvanlar en az yaş sınırına ulaşmış olmalıdır. Sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1, deve ise 5 yaşında olmalıdır. Hayvan pazarları gibi denetimli alanlardan alışveriş yapılmalı, sokak satıcılarından uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Kesim hijyenine mutlaka uyulmalı

Kesim işlemlerinin mutlaka ruhsatlı mezbahalarda ya da geçici kesim yerlerinde yapılması gerektiğini söyleyen Gücükoğlu, "Kendi özel alanlarında kesim yapacak vatandaşlar, çevreye zarar vermeyecek ve hayvana acı çektirmeyecek şekilde bu işlemi gerçekleştirmeli. Hayvanlar, diğerlerinin gözü önünde kesilmemeli, kesim sırasında kullanılan bıçak keskin ve yeterince uzun olmalı. Hayvanın acı çekmemesi ve etkili kan akışı için kesimin tek hamlede yapılması gerekiyor. Bıçağın hayvanın boyun genişliğinin 1.5-2 katı uzunluğunda olması idealdir. Ayrıca kan akımı tam sağlanmalı, hayvanın öldüğünden emin olunmadan deri yüzme ve parçalama işlemleri başlatılmamalı" şeklinde konuştu.

Etin muhafazası ve tüketimi için altın kurallar

Etlerin buzdolabına konmadan önce serin bir yerde en az 5-6 saat bekletilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gücükoğlu, "Et, sıcak halde poşetle buzdolabına konmamalı. Bu, bozulmayı hızlandırır. Etler buzdolabında 5-6 gün, kıyma ise 3 gün muhafaza edilebilir. Daha uzun saklama için eksi18 derecede derin dondurucuya konulmalıdır. Sakatatlar, etten ayrı saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir. Etler mutlaka iyi pişirilmeli, iç sıcaklığı 70 dereceyi geçmelidir. Kavurma veya salamura yöntemleriyle de et uzun süre sağlıklı şekilde muhafaza edilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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