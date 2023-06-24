Kurbanlık satışları hız kazandı

Kurban Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'da hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Bahçelievler'de kurulan pazarda da hafta sonu hareketliliği başladı. Satıcılar, son günlerde satışların yoğunlaşması beklentisinde olduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'da hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği noktalardan Bahçelievler'de Çobançeşme Mahallesi'ne Bahçelievler Belediyesi bünyesinde kurulan pazarda da hafta sonu hareketliliği başladı. Kurbanlık hayvan almak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren pazara geldi. Satıcılar, bayram yaklaşırken, son günlerde satışların yoğunlaşması beklentisinde olduklarını ifade etti.

"SON GÜNÜ BEKLEYEN HÜSRANA UĞRAYABİLİR"

"ŞU AN BİR DURGUNLUK VAR AMA UMUDUMUZ VAR"

"FİYATLAR DA ASLINDA NORMAL"

Kurbanlık satın alan Rıza Etseven, "6 bin 700 TL'ye anlaştık. Genel bir dolaştık, fiyatlar 6 bin 7 bin üzeri. Fiyatlar da aslında normal, hava şartları, gün şartları budur. Geçen sene 3 bin 500 TL'ye almıştık ama her şeye zam geldi satıcılar da haklı. İşim gereği son günlere, hafta sonuna bıraktım.ö Dedi. Büyükbaş kurbanlık almaya gelen Muharrem Derici, "Birazdan diğer ortak arkadaşlar gelecek. Şu anda ön görüşme yapıyoruz satıcılarla ama fiyatlar yüksek. Geçen seneye göre iki katı olmuş her şey. Biz 7 ortak kurbanlık alacağız, şimdi bekleyip bakıyoruz" şeklinde konuştu.