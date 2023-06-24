Kurbanlık satışları hız kazandı
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Kurban Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'da hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Bahçelievler'de kurulan pazarda da hafta sonu hareketliliği başladı. Satıcılar, son günlerde satışların yoğunlaşması beklentisinde olduklarını ifade etti.
Kurban Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'da hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği noktalardan Bahçelievler'de Çobançeşme Mahallesi'ne Bahçelievler Belediyesi bünyesinde kurulan pazarda da hafta sonu hareketliliği başladı. Kurbanlık hayvan almak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren pazara geldi. Satıcılar, bayram yaklaşırken, son günlerde satışların yoğunlaşması beklentisinde olduklarını ifade etti.
"SON GÜNÜ BEKLEYEN HÜSRANA UĞRAYABİLİR"Ağrı'dan geldiğini belirten hayvan satıcısı Ömer Yıldız, "Geçen seneye göre satışlar normal gidiyor, biraz da bayram tatilinin uzun olması sebebiyle insanlar tatile gitti. Burada Çobançeşme hayvan pazarında hayvanların yüzde 70'i satılmış durumda bir yüzde 30 kaldı ama müşteriyi bekliyoruz. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. 100 bin-85 bin-95 bin hayvanın kilosuna göre satıyoruz. Elimizde genelde 600-700 kiloluk hayvanlar var. Pazar günü yoğunluk bekliyoruz. İnsanlar son günleri bekliyor ama son günlerde hayvan da bulamayabilirler. Zannediyorlar ki hayvanlar kalır. Hayır, öyle bir durumda mezbahada keseriz. O yüzden son günü bekleyen hüsrana uğrayabilir" dedi.
"ŞU AN BİR DURGUNLUK VAR AMA UMUDUMUZ VAR"Satıcı Tolga Yalçın, "Bugün bizim için siftahdı. Bugünün ilk satışını yaptık. Tabi indirim yaptık, 7 bin 500 TL'den yaklaşık 6 bin 800'e indik. Şu an bir durgunluk söz konusu ama bakalım daha bugün, yarın var, Arife Günü var, bayrama kadar umudumuz var. Umarım yoğunluk olur ama şuan sakin geçiyor. Ortalama 50-60 kiloluk bir hayvan 7-7 bin 500 TL'ye satılıyor, 70 kiloluk ise 9 bin üzerinde" dedi. Satıcı Veli Tomurcuk ise, "Satışlar geçen seneye göre biraz düşük, bugüne göre en az 60-70 hayvan satmamış lazımdı. Şuan yalnızca 5 tane satışımız oldu. 250 hayvandan 5 satışımız var. Cumartesi, Pazar, Arife Günü umudumuz var. Küçükbaş hayvan satıyoruz. Ortalama 6 binden başlıyor 11 bin TL'ye kadar çıkıyor fiyatlarımız" ifadelerini kullandı.
"FİYATLAR DA ASLINDA NORMAL"
Kurbanlık satın alan Rıza Etseven, "6 bin 700 TL'ye anlaştık. Genel bir dolaştık, fiyatlar 6 bin 7 bin üzeri. Fiyatlar da aslında normal, hava şartları, gün şartları budur. Geçen sene 3 bin 500 TL'ye almıştık ama her şeye zam geldi satıcılar da haklı. İşim gereği son günlere, hafta sonuna bıraktım.ö Dedi. Büyükbaş kurbanlık almaya gelen Muharrem Derici, "Birazdan diğer ortak arkadaşlar gelecek. Şu anda ön görüşme yapıyoruz satıcılarla ama fiyatlar yüksek. Geçen seneye göre iki katı olmuş her şey. Biz 7 ortak kurbanlık alacağız, şimdi bekleyip bakıyoruz" şeklinde konuştu.