Kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Kurban Pazarında kurbanlık bakan vatandaşlarOsmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor OSMANİYE - Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.
Kurban Pazarında kurbanlık bakan vatandaşlar
Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor
OSMANİYE - Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.
Osmaniye'de de bayramın ilk günü kurbanlık almak isteyenler, Dereobası köyüne kurulan kurban pazarına gitti.
Vatandaşlar, satıcılarla pazarlık ederek aldıkları kurbanlıkları kendi araçları ya da nakliyeciler vasıtasıyla taşıdı.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel