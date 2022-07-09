Kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
 - Güncelleme:

Kurban Pazarında kurbanlık bakan vatandaşlarOsmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor OSMANİYE - Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.

Kurban Pazarında kurbanlık bakan vatandaşlar

Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.

Osmaniye'de de bayramın ilk günü kurbanlık almak isteyenler, Dereobası köyüne kurulan kurban pazarına gitti.

Vatandaşlar, satıcılarla pazarlık ederek aldıkları kurbanlıkları kendi araçları ya da nakliyeciler vasıtasıyla taşıdı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title