Kurbanlık keserken yaralananlar hastaneye kaldırıldı

KURBANLIKLARI YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Bayramın ilk günü Bursa'da kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler el, kol ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu. İnegöl'de boynuz darbeleri ile başından ve gözünden yaralanan 2 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bayramın ilk günü kaçan kurbanlıklar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yavuz YILMAZ/BURSA,