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Kurbanlık keserken yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Kurbanlık keserken yaralananlar hastaneye kaldırıldı

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Bursa'da kurbanlık kesmek isteyenlerin el, kol ve bacaklarından yaralanması sonucu hastanelere başvuruldu. İnegöl'de boynuz darbeleriyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

KURBANLIKLARI YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Bayramın ilk günü Bursa'da kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler el, kol ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu. İnegöl'de boynuz darbeleri ile başından ve gözünden yaralanan 2 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bayramın ilk günü kaçan kurbanlıklar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yavuz YILMAZ/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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