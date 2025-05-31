Kurbanlık Hayvan Kontrolleri Çankırı'da Sıkılaştırıldı

Kurbanlık Hayvan Kontrolleri Çankırı'da Sıkılaştırıldı
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Çankırı'daki Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu, Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde kaçak hayvan hareketini engellemeye yönelik sağlık kontrolleri yapıyor. 80 bin hayvanın kontrol edildiği istasyonda sadece sağlıklı ve aşıları tam olan kurbanlıkların batı illerine sevkine izin veriliyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden gönderilen kurbanlıkların, Çankırı'da bulunan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından batı illerine sevkine izin veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelinde Kurban Bayramı öncesi sevkiyatlarda kaçak hayvan hareketinin engellenmesine yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda İstanbul-Samsun kara yolunda 7 Mart 2024'te açılan Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda kurbanlık denetimi yapılıyor.

İstasyonda, durdurulan araçlardaki hayvanlar ve küpe numaraları tek tek kontrol ediliyor. Veteriner hekimler, sistemden hayvanların sağlık raporlarını inceliyor.

Şüpheli görülen hayvanlar, sağlık raporları olmasına rağmen tekrar gözetim altına alınıp kontrol ediliyor.

Eksik evraklı hayvanların geçişine izin verilmeyen istasyonda, kayıt dışı hayvanların sevkiyatının da önüne geçiliyor.

Veteriner hekimler, aşıları tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların geçişine izin veriyor.

İstasyonda bugüne kadar 80 bin hayvan kontrol edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, AA muhabirine, Türkiye'de bulunan 5 yol kontrol noktasıyla Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşımının sağlanması ve hayvansal hastalıkların dağılımının engellenmesinin amaçlandığını söyledi.

Denetimlerde dikkat edilen konuların başında hastalık belirtisi ve aşı konuları geldiğini anlatan Candan, "Bu sayede güvenilir, sağlıklı etin vatandaşlarımıza ulaştırılması, aynı zamanda hayvansal hastalıkların Türkiye'de yayılımının önlenmesi amaçlanmaktadır." dedi.

İstasyonda kurulduğu günden itibaren yaklaşık 2 bin aracın denetlendiğini, sadece 22 Mayıs'tan bu yana ise 750 aracın kontrol edildiğine dikkati çeken Candan, şöyle konuştu:

"7-24 denetimlerimiz devam etmektedir. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 80 bin hayvan kontrolü yapılmıştır. Sadece 22 Mayıs'tan itibaren olan kısmında da 30 bin hayvanımızın kontrolleri yapılmıştır. Tabii ki bu sadece Çankırı Veteriner Kontrol ve Denetim İstasyonu tarafından yapılandır. Aynı zamanda Bakanlığımızın biz hariç 4 istasyonu daha mevcuttur. Onlarda da denetimler yapılmaktadır."

Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya gibi birçok şehrin geçiş noktasının Çankırı olduğuna işaret eden Candan, hem Doğu Anadolu hem de Karadeniz'deki illerin geçişinin bu noktadan sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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