Kurbanlık Boğa Parkta Yakalandı

Kurbanlık Boğa Parkta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa, parkta yakalandı. İpini koparan boğa, belediye ekipleri tarafından uyuşturularak sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.

Osman Gazi Mahallesi'nde bir boğa kesime götürüldüğü sırada ipini kopararak kaçtı.

Kurban sahipleri kendi imkanlarıyla boğayı yakalayamayınca Haliliye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Yakalama Timi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, kaçan boğayı parkın içerisinde iğneyle uyuşturduktan sonra sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Mide bulandıran olay ailesine söyleyince ortaya çıktı
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.