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Kurbanlık 8 büyükbaş çalan 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Kurbanlık 8 büyükbaş çalan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da, ahırdan 8 büyükbaş kurbanlık çalan 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.

AKSARAY'da, ahırdan 8 büyükbaş kurbanlık çalan 3 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanırken, hayvanlar ise bulunamadı.

Olay, çarşamba günü Cankıllı köyünde meydana geldi. Besici Şerafettin Yen'e ait çiftliğe gelen 3 kişi, ahırdaki 11 büyükbaş kurbanlığı dışarı çıkardı. Şüpheliler, hayvanları 5 kilometre uzaklıktaki kamyonete götürdü. Hayvanları yüklerken 3'ünü ellerinden kaçıran şüpheler, 8'i ile kaçtı. Sabah hayvanları yemlemeye giden Yen, 3'ünü dışarıda ve ahır kapısını kırık görünce jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, hayvanların yüklendiği yerde kırık far parçalarını belirledi. Jandarma, hırsızların köy yakınlarındaki petrol istasyonundan kamyonete yakıt alan Ramazan Coşkun (39), Erol Kızıl (22) ile Eren Coşkun (22) olduğunu tespit etti. 3 kişi, sanayide arızalanan kamyoneti yaptırırken yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde, hayvanları çalarak yükleyip, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sattıklarını ve arızalanan aracı ise çekiciyle Aksaray'da sanayiye getirdiklerini itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Şerafettin Yen, olay günü rahatsızlanıp Ortaköy ilçesine gittiğini belirterek, "Tedavim sonrası gelip evime yattım. Sabah hayvanlara yem atmak için çıktığımda mandıranın önünde 3 tane hayvanın dışarıda dolaştığını ve mandıranın kapısını kırık olduğu görünce durum jandarmaya bildirdim. Jandarma ekipleri hayvanlarımı çalan 3 kişiyi yakaladı. Hayvanları çalan kişinin ise sürekli hayvan alım satımı yaptığım Ramazan Coşkun olduğunu görünce şok geçirdim. 8 tane hayvanın değeri ortalama 200 bin liraydı. Şüpheliler yakalandı ama hala 8 tane hayvanım bulunmadı. Bütün emeklerim gitti, içim yanıyor. Bulunması istiyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Ramazan Coşkun Jandarma Aksaray Güncel Haberler

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