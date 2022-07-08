Kurban satışı düşünce bıçak biletmek isteyen de azaldı

ANTALYA'da, aile mesleği bıçakçılığın 5'inci kuşak temsilcisi Özen Bıçakçılar, babası Mustafa Bıçakçılar ile Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi yapıyor. Geçen bayram 10 binin üzerinde bıçak bilediğini söyleyen Bıçakçılar, hayvan satışının düşmesiyle bu sayının 7 bine indiğini belirtti.

Muratpaşa ilçesindeki Sobacılar Çarşısı'nda, 1875'ten bu yana bıçak ustalığı yapan, Bıçakçılar ailesinin 5'inci kuşak temsilcisi Özen Bıçakçılar ve babası Mustafa Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. Bıçak ve satırlarını biletmek isteyenler, üzerlerine isimlerini yazarak bırakıyor. Bıçakları bilemek için dükkan dışında kurdukları tezgahta gün boyu çalışan baba-oğul, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta zor anlar yaşıyor. Bayram için 7 bine yakın bıçak bilediklerini ve yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Bıçakçılar, talebin geçen seneye göre azaldığını söyledi.

Bayramda her zamankinden daha fazla çalıştıklarını dile getiren Bıçakçılar, "Kurban Bayramı için 7 bine yakın bıçak bileyledik. Geçen sene pandemide çok yoğun çalışmıştık ve 10 binin üzerinde bıçak bilemiştik ancak bu sene işlerimiz baya durgun. Kurbanlıklar satılmadığı için doğal olarak bize de sekte vurmuş oldu. 150 liradan 600 liraya kadar bıçaklarımız var. Bıçak bileme 10, satırı ise 30 liradan yapıyoruz" diye konuştu.