Kurban Satış Yerlerinde Denetim Yapıldı

Kurban Satış Yerlerinde Denetim Yapıldı
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Salıpazarı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanların sağlık durumları incelendi ve üreticilere hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerinde denetim yaptı.

İl Müdürü Niyazi Özdal, beraberindeki veteriner hekimler ile birlikte ilçede kurulan geçici kurban satış yerini ziyaret ederek kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, kurbanlık hayvanların sağlık durumları incelendi. Üreticilere hayvan refahı, hijyen kuralları ve mevzuata uygunluk konularında bilgilendirme yapıldı.

Özdal, "Kurban Bayramı öncesinde hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, üreticilerin gerekli tedbirleri almış olmaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yetkililer, hayvan pasaportlarının ve nakil belgelerinin eksiksiz bir şekilde bulundurulmasının, satış ve taşıma işlemleri sırasında da hazır edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kurbanlık hayvan alımlarında belgeli ve sağlıklı hayvanları tercih etmeleri gerektiği vurgulandı.

Denetimlerin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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