Kurban pazarlarında arife yoğunluğu
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk oluştu.
Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk oluştu.
Bayram öncesi Eskişehir'deki kurbanlık hayvan satışları, Eskişehir- Sarıcakaya kara yolundaki pazarda sürüyor.
Pazarda yer kiralayan besicilerin satış için getirildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alana alınıyor.
Kurbanlık almak isteyenler üreticilerle sıkı pazarlık yapıyor.
AA / Emrah Yaşar - Güncel