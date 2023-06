Kurban pazarlarında arefe hareketliliği

RİZE - Rize'de Kurban Bayramı'nın Arefe gününde kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de Kurban Bayramı'nın Arefe gününde hayvan pazarında yoğunluk sürüyor. Sabahın ilk ışıkları ile kurbanlık almak için Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Bu yıl Büyükbaş hayvanlar 50 ile 100 bin TL arasında alıcı buldu.

"Geçen sene 24 bin liraya verdiğim hayvanı bu sene 75 bin liraya verdim"

Bu yıl kurban fiyatları geçen seneye oranla arttığını belirten Mustafa İstif, "Kurban satışları bu sene ortaydı. Yani bu işin değerini bilen bilir. Bu hayvanlarda ne kadar uğraş var. İnsanlar 500 liraya, bin liraya pazarlık yapıyorlar ama bide malın değeri var. Malın değerini verip alacaksın. Geçen sene 24 bin liraya verdiğim hayvanı bu sene 75 bin liraya verdim. Yemin çuvalı 450 lira oldu. Giderler fazla oluyor. Vatandaşta haklı tabi ama yapacak da bir şey yok kervan onu getiriyor. Maddi durumu olmayanlar, çay paraları verildi, aylıklar verildi, burada tanıyan var tanımayan var. Ben mallarımı sattım bitirdim. Ben yarısının parasını almamışım çünkü tanıyorum onları. Bu işte güven meselesidir. Onun için biraz son güne kalmayı bakıyor. Burada fırsatçı da oluyor. Gelip dolaşanlar oluyor, kandıra bilseler alıp gidecekler ama 3 köfte 2 buçuk liraya yok" şeklinde konuştu.

"Güneysu'da satışlarımız çok erken bitti"

Son günlerde fiyatlarda oynamalar yaşandığından ötürü kurban almayı son güne bırakanlarında olduğunu ifade eden Kerem Batmaz, "Her sene bildiğimiz gibi fiyatlar değişiyor. Geçen sene 30-40 bin lira olan hayvanlar bu sene 70-80 bin lira civarlarında seyretti. Satışlar güzeldi. Güneysu'da satışlarımız çok erken bitti. Bayrama 3-4 gün kala bitti. Kurbanda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son günler fiyatlar biraz oynama yapabiliyor bu yüzden son günlere bırakanlarda oluyor. Genel olarak iyiydi bu sene. Bu oynamalar 5-10 bin civarlarında olsa insanlar bir şey demeyecek ama 30-40 bin lira olduğu için insanlar şok olabiliyorlar ama her sene fiyat değişiyor. Hiçbir şeyin fiyatı aynı kalmıyor. Ben her çeşit hayvan getirdim. 150 kilo canlı olanda getirdim. Canlı kilo 800 kilo olan hayvanda getirdim" ifadelerini kullandı.

"Bir hayvan 30 bin lira civarında iken bu yıl 80 bin lira civarında oldu"

Hayvan satışlarında bir düşüş yaşanmadığını söyleyen Sefa Peçe, "Geçen yıla göre fiyatlarda ister istemez bir artış yaşandı. Artıştan ötürü vatandaşımız biraz sıkıntı çekti. Örneğin bir hayvan 30 bin lira civarında iken bu yıl 80 bin lira civarında oldu. Tabii ki vatandaşlarımız kurban ibadetini yerine getirdi. Satışlarımızda bu sene bir düşüş yaşanmadı. Benim 65 hayvanım vardı hepsini bitirdim. Bizim yörede olan insanlarımızın çoğu şehirlerde yaşıyor. Onunda hayvanı koyacak yeri olmadığından ötürü hayvanı arafe gününü kadar bekletiyoruz" diye konuştu.