Kurban pazarları, ulaşım giderine yenik düştü

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş kurbanlığın satışa sunulduğunu, ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle pazarların bu yıl küçüldüğünü söyledi. Yardımcı, "Bu yıl, ulaşım ücreti yüksek oldu. Geçen sene 7-8 bin liraya gelen bir kamyon, bu yıl 25 bin liraya geldi" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında küçük ve büyükbaş kurbanlıkların sayısı azalıyor. Kurbanlık sayısının azlığı diğer yıllara göre dikkat çekerken, kurban pazarlarındaki çadırların çoğuna 'Bitti' yazısı asıldı. Turizm kenti Antalya'nın en büyük kurban pazarının geçen yıla oranla yüzde 70 küçüldüğü belirtildi. Kente bu yıl sadece 14 bin büyükbaş, 150 bin de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık getirenler ise ulaşım maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle besicilerin kendi memleketlerinde satış yapmaya çalıştığını söyledi.

Bir başka besici Yakup Matur da kurban pazarlarına yeni kurbanlık girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi.