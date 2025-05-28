Kurban Pazarı Denetiminde Arbede: 12 Besici Gözaltına Alındı

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kurban pazarı denetimi sırasında çıkan arbedede polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 besici, adliyeye sevk edildi.

Keçiören ilçesi Bağlum Kurban Pazarı'nda önceki gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Bu sırada bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif yaralandı. Polise saldırdıkları tespit edilen besiciler R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.