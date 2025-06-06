Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar: Erzurum ve Erzincan'da Hastaneler Doldu

Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar: Erzurum ve Erzincan'da Hastaneler Doldu
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Erzurum'un Oltu ilçesinde kurban kesimi sırasında bir berberin bacağı kırılırken, birçok vatandaş da çeşitli yaralanmalarla hastanelere başvurdu. Erzincan'da da benzer yaralanmalar yaşandı. Yetkililer, dikkatli olunması ve işlemlerin uzman kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde caraskaldan düşen kurbanlık boğanın altında kalan berber Şinasi Yıldırım'ın bacağı kırıldı. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan birçok vatandaş hastanelere başvurdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi, hastanelere akın etti. İlçe merkezinde berberlik yapan Şinasi Yıldırım kendine ait kurbanlık boğayı kesmek üzere caraskala bağlayıp kaldırmaya başladı. Bu sırada boğa, Yıldırım'ın üzerine düştü. Sağ bacağı kırılan, ilk müdahalesi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan Yıldırım, daha sonra Erzurum'a sevk edildi. Aynı saatlerde, kurban kesimi sırasında kendini çeşitli yerlerinden yaralayan 14 kişi de Oltu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralanmaların çoğunun bıçak kesiği ve ezilme şeklinde olduğu belirtildi.

ERZİNCAN DA ACEMİ KASAPLAR HASTANENİN YOLUNU TUTTU

Erzincan'da da benzer görüntüler yaşandı. Kurban kesimi sırasında çok sayıda kişi, kazara kendilerini yaraladı. Yaralı vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve kurban kesim işlemlerini mümkünse uzman kasaplara yaptırmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN, (OLTU), (Erzurum), Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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