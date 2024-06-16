Üye Girişi
Haberler

Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelerde Yoğunluk Oluşturdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Yaralananlar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de kurban kestiği sırada sol elinden yaralanan Ahmet Akyürek, sol el baş parmağından bıçakla yaralanan Özgür Ay ve bacağında kesik oluşan Yaşar Efe, tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildi.

Bolu

Bolu'da kurbanlık kesimi esnasında kendini yaralayanlar hastaneye başvurdu.

Kurban kesimi esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi.

Şu ana kadar kent merkezinde 21 acemi kasaba müdahale edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil servislere müracaat etti.

Kentte şu ana kadar 18 acemi kasap, başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya

Sakarya'da da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanı devirirken yaralanan Talha Gün, "Hayvanı çekiyordum, kolum iple demir arasına sıkıştı herhangi bir kesik yok." diye konuştu.

Yaşar Koca, "Herhangi birşey yok iple uğraşırken parmağım kırıldı." dedi.

Düzce'de de kurbanını kesmeye başlayan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yaralananlar, hastanenin acil servisine başvurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Kocaeli Sakarya Kurban Düzce Bolu Sağlık Güncel Haberler

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

 Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı şifresiz canlı izle! Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz?
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title