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Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelere Başvurdu

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Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Niğde'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda birçok kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi edildi.

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Niğde'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kurban keserken parmağından, kolundan ve bacağından yaralanan çok sayıda kişi Kayseri Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kasap olduğunu ve kurban keserken elinden yaralandığını anlatan Mustafa Kış (43), kendisine nazar değdiğini, 25 yıldır ilk kez böyle bir kaza yaşadığını kaydetti.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere geldi.

Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması çalışmalarında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşlar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

???????Kesim sırasında bacağından yaralanan Şahin Karakuş, hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkarken gazetecilere, "Bu sayede meşhur olduk. 30 yıldır kasaplık yaparım, ilk kez böyle bir kaza ile karşılaştım. Bacağıma 10 dikiş atıldı. Bana bir şey olmaz demeyin, herkesin başına gelebilir." diye konuştu.

???????- Sivas

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yozgat

Yozgat'ta kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Tedavileri yapılan kasaplar taburcu edildi.

Niğde

Niğde'de kurban keserken veya hayvan darbesiyle yaralananlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine boşvurdu.

Yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Kayseri Yozgat Kurban Niğde Sivas Sağlık Güncel Haberler

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