KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KURBAN bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. KURBAN bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan alan bayram namazının ardından kurban kesmek isteyenlerle doldu taştı. Kurban bayramının ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanı yoğunluk başladı. Otomobilleriyle yoğun trafik içinde alana ulaşmak için çaba harcayan İstanbullular daha sonra satın aldıkları kurbanları dışarı çıkartma telaşına girdiler. Kesilen kurbanları parçalananlar etleri poşetlere doldurduktan sonra alandan ayrıldılar. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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