Kurban Fiyatları ve Emekli Maaşları: Besiciler Zor Durumda

(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, besicileri ziyaret ederek, kurbanlık fiyatlarına ilişkin bilgi aldı. Gürer, 2020'de Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı kurban vekalet ücretinin 800 lira, emeklinin bayram ikramiyesinin ise bin lira olduğunu anımsatarak, "O bayramın ikramiyesiyle emekli gidip bir tane kurban alabiliyordu. Bugün bayram ikramiyesi 4 bin lira. 4 bin liraya da emekli bu kurbanın neyini alabilir?" dedi.

Gürer, Kurban Bayramı öncesinde Niğde'deki hayvancılık işletmelerine giderek, kurbanlık koyun fiyatlarıyla ilgili yetiştiricilerden bilgi aldı.

Nakliyelerin kurban fiyatlarını etkilediğini, büyük kentlerde kurban pazarlarının kurulması ile fiyatların belirginleşeceğini ifade eden Gürer, "Niğde gibi illerde bayram yaklaşınca doğrudan kurban satımı olan ağıllara vatandaş gelip hayvanını seçer, ayırtır ve ödemesini yapardı. Bu gelenek son yıllarda kaybolmaya başladı." dedi.

Ömer Fethi Gürer, "2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı kurban vekalet ücreti 800 liraydı. Bayram ikramiyesi bin liraydı. O bayramın ikramiyesiyle emekli gidip bir tane kurban alabiliyordu. Bugün bayram ikramiyesi 4 bin lira. 4 bin liraya da emekli bu kurbanın neyini alabilir?" diye konuştu.

"En önemli sorun yem fiyatları"

Hayvancılıkta en önemli sorunun yem fiyatlarındaki artış olduğunu belirten Gürer, hayvancılığın giderek zorlaştığını ve mera alanlarının yüzde 70 azaldığını söyledi.

Gürer, havyancılık yapan kişinin çiftçilik de yapması gerektiğini çünkü kendi yemini üretmeyenin hayvancılığı sürdüremeyeceğini ifade etti.

"Emekli maaşına kurbanlık yok"

Besici Hanifi Güçlü de Türkiye'de mera hayvancılığının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Şu an küçükbaş hayvancılıkta meracılık geliştirilmediği için hayvan fiyatları kesinlikle düşmez" dedi.

Güçlü, 14 bin lira emekli aylığı, 22 bin lira asgari ücretle küçükbaş hayvan alınamayacağını ifade ederek, "Geçen seneye oranla bu sene alım gücü biraz daha zayıf. Burada emekli maaşına kurbanlık yok. 14 bin liraya, 15 bin liraya kurbanlık küçükbaşımız yok. En düşük fiyat 23 bin lira ile 27 bin lira bandında. Yani her vatandaşın alma olanağı kısıtlı. Geçen sene asgari ücrete bir kurbanlık neredeyse veriyorduk ama bu sene veremiyoruz." dedi.

Besici Güçlü, Milletvekili Gürer'in, hayvancılık yapan kişinin kendi yemini üretmesi gerektiğine ilişkin sözleri üzerine, "Artan elektrik maliyetleri, mazot maliyetleri, gübre maliyetleri o avantajı da elimizden aldı. Yani o tespit doğru ama maliyetler tekrar bir daha arttı. Bugün mazotun litresi olmuş 45-50 lira" diye konuştu.

Vatandaşların artık hisseli olarak kurbanlık aldığını belirten Güçlü, "Büyükbaşı 4 ile 7 ortaklı hisseler halinde satıyoruz. 3 sene önce daha fazla kurbanlık satıyorduk. Her geçen yıl azalarak geliyor. Bu yıl biraz daha zorlaştı" ifadelerini kullandı.