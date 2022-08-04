Kurban'da Boğaz'ı Kana Bulayan Görüntülere Son Verecek Yatırım Hizmete Açıldı.

Haber: OKTAY YILDIRIM- Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Üsküdar'daki sel ve su baskınları ile Boğaz'da her Kurban Bayramı'nda yaşanan kanlı görüntülere son verecek 128 milyon liralık altyapı yatırımlarını hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda İSKİ'nin tek geliri var: Su faturası. En pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, tarife bakımından büyük şehirler arasında 28'inci sırada. İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. İSKİ için herkesin; aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım" dedi.

İSKİ, Üsküdar'daki sel ve su baskınları ile İstanbul Boğazı'nda her Kurban Bayramı'nda yaşanan kanlı görüntüleri sona erdirecek, aralarında İstavroz Atıksu Tüneli'nin de bulunduğu altyapı yatırımlarını tamamladı. Bu hizmetlerin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"BUNDAN SONRA BU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ: Boğaz'da yaşanan bu süreç, özellikle atık suyun Boğaz'la buluştuğu -ki manevi bir andır Kurban Bayramı- manevi bir anımızın bu şekilde bir leke alması da hepimizi çok üzer. Buradaki Boğaz'ın kanlı görüntüsü, bizi elbette ki çok üzüyordu. Bundan sonra da bu sorunu yaşamayacağız. Güzelim denizi, kurban kanlarıyla boyanmış haliyle hem inancımıza yakışmayan hem inancımızı yerine getirirken o sürecin bu şekilde sonuçlanmasıyla bize sıkıntı veren hem de çevreyi kirleten bu sorunu çözmüş olmanın gerçekten şu anda keyfini yaşıyoruz.

ORTAKLAŞIRSANIZ SONUCA ULAŞMAK ÇOK KOLAY: Beraber çalışırsanız, ortaklaşırsanız, masa kurarsanız ve o masada beraber düşünce üretirseniz, orada her şeyi ortaya koyarsanız, kesinlikle ve kesinlikle sonuca ulaşmanız çok kolay. Çünkü; en iyi yaşayan bilir, en iyi orayı hissedenler bilir. Evet bürokrasimiz var, kıymetli yol arkadaşlarımız var, onların deneyimleri var. Ama burada her gün bunu yaşayan Beylerbeyi'ndeki insanlarımız var, Üsküdarlılar var. O zaman biz Üsküdar'da tabii ki oturacağız, ilçe başkanımızla da konuşacağız, diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla da konuşacağız. Ama buraya her an hizmet eden belediye başkanımızla da onun ekibiyle de konuşacağız. ve sorunları tek tek not edeceğiz.

İSTANBUL'UN 100'E YAKIN NOKTASINDA SEL VE SU BASKINI SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ: Belediye Başkanımız, geldiğimizde bize eşlik ediyor sağ olsun. Duygularını ifade ediyor. İsteklerini söylüyor. Bugün burada ne dedi? 'Çengelköy'de devam eden altyapı işlerinde bir an önce bitmesi bizim için çok iyi olacak' diyor. Biz de diyoruz ki; Kesinlikle bitireceğiz sevgili Başkanım. Çok güzel olacak ve en kısa zamanda orayı da Üsküdarlıların hizmetine açacağız. Dolayısıyla insanların sağlığını tehlikeye atan, İstanbul'un 100'e yakın noktasında sel, su baskını gibi ortamlarla, bu güzel kentin yaşamını kötüleştiren bütün sorunları çözüme kavuşturacağız. Büyük bir kısmını da kavuşturduk. Bakın son yağmurda, -ki iyi bir yağmur almasına rağmen koca İstanbul'da su baskını, sel baskını diye tarifleyeceğimiz tek sorunu Esenyurt'ta yaşadık. Esenyurt'ta, şu an tam da o noktada, iki yıl önce yaşanan su baskınından sonra başlattığımız, 800 milyon liranın üzerinde bir yatırımla sürecimiz devam ediyor. Dolayısıyla oranın da sorununu çözeceğiz.

ÜSKÜDAR MEYDANI 30 AĞUSTOS'TA AÇILACAK: İster Sarayburnu'ndan bakın Salacak'a ister Salacak'tan bakın Sarayburnu'na; gördüğünüz her şey sizi çok mutlu edecek. Çünkü artık İstanbul çok güzel oluyor hep birlikte yaptığımız hizmetlerle.

İSTANBUL, SU TARİFESİ BAKIMINDAN BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA 28'İNCİ SIRADA: İSKİ kurumumuzun daha iyi noktaya gelebilmesi için, hep birlikte özenli davranmalıyız. Şu anda İSKİ'nin tek geliri var: Su faturası. Su geliri noktasında, en pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, Türkiye'de büyük şehirler arasında 28'inci sırada tarifede. Bu duruma düşmemeli. O bakımdan İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım.

MELEN BARAJIYLA İLGİLİ ADIM ATIN, İSTANBUL'UN SUYUNU TEMİNAT ALTINA ALIN: Ne yazık ki bitirilemeyen ve şu anda da müteahhidinin tasfiye ettiği Melen Barajı yatırımının da bitirilmesi gerekir. 2020'de bizim uyarılarımızla o dönem ihalesi yapılmış bu proje, iki yıl geçmesine rağmen, yüzde 10 seviyesinin altında olduğu için, müteahhidin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını kullanması, şu anda Koca Melen Barajı'nın, 2016'da bitirileceği ilan edilen Melen Barajı'nın yine durduğunun şu anda tarafımızca tespitini vatandaşlarımızla paylaşmak zorundayım. Dolayısıyla aynı oranda devletimizin gerekli birimlerinin Melen Barajı'yla ilgili adımı atıp, bir an önce İstanbul'un su ihtiyacının teminat altına alınmasının şart olduğunu belirtmek zorundayım. İstanbul'da yapacak çok işimiz var."

"KANLI GÖRÜNTÜLER TARİH OLDU"

Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da İstavroz Atıksu Tüneli ile ilgili teknik bilgileri paylaştı. Başa'nın paylaştığı bilgilere göre; Üsküdar'ın Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinde yaşayan yaklaşık 40 bin kişinin ürettiği günlük 13 bin metreküp atık su, bundan böyle Beylerbeyi Sarayı'nın yanındaki İstavroz Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akmayacak. 2020 yılı ekim ayında başlayan çalışmalar kapsamında; 598 metre uzunluğunda ve 2 bin 200 mm çapında tünel inşa edildi. Mevcut atık su kolektör ve şebeke hatlarının tünele bağlantıları da dahil olmak üzere, temmuz ayı sonu itibariyle çalışmalar tamamlandı. Böylece Boğaz'a deşarj olan atık sular, Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmeye başlandı. Ayrıca, Üsküdar Hamidiye Evvel Cami önü ve Kuzguncuk sahil bölgelerinden yine Boğaz'a akan atık sular, 500 metre uzunluğunda kolektör imalatı yapılarak, Küçüksu Arıtma Tesisi'ne ve Üsküdar Arıtma Tesisi'ne yönlendirildi. Böylece, 128 milyon liralık yatırımla, çok uzun yıllardır İstanbul Boğazı'na akan atık suların deniz deşarjına son verilerek, Kurban bayramlarında kan gölüne dönen boğaz görüntüleri tarihe karışmış oldu.

HİLMİ TÜRKMEN: "ÜSKÜDAR'IN ÖNEMLİ BİR SORUNU BUGÜN SONA ERDİ"

İstanbul'a hizmet etmenin bir onur olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ımızın bu sahil bandının önemli bir sorunu, bugün itibariyle sona ermiş oluyor. Beylerbeyi'nden itibaren Küçüksu'ya kadar devam eden bu atık su projesinin, bugün son etabının tamamlanmasıyla gerçekten önemli bir problemimizi sona erdirmiş oluyoruz. Bu vesileyle bu projeyi tamamlayan, çok önemli bir sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, İSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.