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Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da kılındı

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Türkiye'de Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da saat 05.12'de kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında ilk namaz, Iğdır'da saat 05.12'de kılındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen vatandaşlar saatler 05.12'i gösterdiğinde namaza durdu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirerek dua etti. Daha sonra vatandaşlar bayramlaştıktan sonra sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine gitti.

Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da kılındı

IĞDIR - Türkiye'de Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da saat 05.12'de kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında ilk namaz, Iğdır'da saat 05.12'de kılındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen vatandaşlar saatler 05.12'i gösterdiğinde namaza durdu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirerek dua etti. Daha sonra vatandaşlar bayramlaştıktan sonra sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Kurban Iğdır Güncel Haberler

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