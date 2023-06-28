Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da kılındı

Türkiye'de Kurban Bayramının ilk namazı Iğdır'da saat 05.12'de kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında ilk namaz, Iğdır'da saat 05.12'de kılındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen vatandaşlar saatler 05.12'i gösterdiğinde namaza durdu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirerek dua etti. Daha sonra vatandaşlar bayramlaştıktan sonra sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine gitti.