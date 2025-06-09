Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde İstanbul'a Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde İstanbul'a Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, trafik akışını sağlamak için önlemleri artırdı.

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönüyor. Gece başlayan trafik, bugün öğle saatlerinden itibaren daha da arttı, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

İstanbul yönündeki trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Polis, 81 ekip ve 455 personel ile kara yollarında görev yaparken; İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta 33 ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanındaki kara yollarının önemli noktalarında trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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