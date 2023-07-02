Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Antalya, İzmir, Ankara, Konya, Eskişehir ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'da dönüşe geçenler nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor. Trafik ekipleri önlem alarak aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler nedeniyle Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Antalya, İzmir, Ankara, Konya, Eskişehir ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'daki çevre yolunda trafik akışı yer yer yavaşlıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kavşaklarda önlem alarak ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
3 ilçedeki kavşaklarda trafik akışı yavaşlıyor
Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı'da, Afyonkarahisar - Konya kara yolunun geçtiği Çay ilçesinde ve Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun geçtiği İscehisar ilçesindeki kavşaklarda araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.
Dinlenme tesislerinde de araç yoğunluğu gözleniyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve takip mesafesi konusunda uyarıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.