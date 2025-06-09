Kurban Bayramı Tatilinin Son Günü İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı Tatilinin Son Günü İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İzmir-Ankara kara yolunun Manisa kısmında araç trafiği artış gösterdi. Turgutlu ilçesi geçişinde akıcı yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri güvenlik için denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İzmir- Ankara kara yolunun Manisa'dan geçen bölümünde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte kara yolundaki araç trafiği arttı. Özellikle Turgutlu ilçesi geçişinde akıcı yoğunluk dikkat çekiyor.

Sürücülerin güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergah boyunca denetimlerini sıkılaştırdı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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