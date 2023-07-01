Kurban Bayramı Tatilinden Dönen Aile Trafik Kazası Geçirdi

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 67 AY 550 plakalı otomobilin sürücüsü O.G. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerinde bulunan O.G., Z.G. ve E.G olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Edinilen bilgiye göre ailenin Zonguldak'tan İstanbul'a bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel