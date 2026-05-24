TEM'in Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk

KURBAN Bayram tatilinde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinin Ankara yönünde trafikte akıcı yoğunluk devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisi Ankara yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk ara ara artıyor. İstanbul istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Jandarma ekipleri belirli noktalarda radar ile hız kontrol denetimleri gerçekleştiriyor.

