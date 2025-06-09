Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Akıcı Trafik

Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Akıcı Trafik
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Kurban Bayramı tatili sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesinde, Gültepe ve Korutepe Tünelleri arasında trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Yolun daralması nedeniyle bazı anlarda yoğunluk olsa da, ekipler olumsuzluk yaşamamaları için çalışmalara devam ediyor.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Trafik, akıcı ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul istikametine yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe Tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebiyle ara ara yoğunluk oluşurken trafik 12.30 itibariyle akıcı ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik normal seyrediyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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