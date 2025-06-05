Kurban Bayramı Tatilinde Otoyollarda Yoğunluk

Kurban Bayramı Tatilinde Otoyollarda Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yoğunluk, İstanbul yönünden gelenlerin Karadeniz illerine gitmeleri nedeniyle oluştu. Jandarma ekipleri denetimleri artırırken, belirli tarihlerde ağır taşıtlar için geçiş yasağı getirildi.

KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gitmek için yola çıkanlar nedeniyle otoyolun Ankara yönünde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi. Jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Trafikte yoğunluğun azaltılması için Düzce il sınırından Ankara'ya kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin 4 Haziran Çarşamba saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı. Sadece yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların geçişine izin verilecek.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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