Kurban Bayramı Tatilinde Kırşehir'de Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ankara- Kayseri kara yolunun önemli geçiş güzergahlarından Kırşehir'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir geçişinde tatil dönüşü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini arttırdı.

Kara yolunda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması, trafikteyken cep telefonu kullanılmaması, dinlenme süreleri konularında bilgi verirken, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve hava sıcaklığına karşı uyarıda bulunuyor.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.