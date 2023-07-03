Kurban Bayramı tatilinde Kırıkkale'den 800 bin araç geçti

Kurban Bayramı tatili süresince Kırıkkale'den yaklaşık 800 bin araç geçiş yaptı. Kontrollerde ise 1686 sürücüye 3 milyon 854 bin 465 lira idari ceza uygulandı.

Kurban Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den yaklaşık 800 bin araç geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Kurban Bayramı süresince 706 bin 152 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

Tatilin başladığı 23 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 800 bin aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 5 bin 148 araç kontrol edildi, 1686 sürücüye 3 milyon 854 bin 465 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde, 47 araç trafikten men edildi.

Tatil süresince 42 kazada 1 kişi öldü, 77 kişi yaralandı, 51 de hasarlı kaza meydana geldi.