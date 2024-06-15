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Kurban Bayramı Tatilinde Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluk oluştu ve trafiğin aksamaması için bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluştu. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden trafik polisleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale trafik Yaşam Güncel Haberler

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