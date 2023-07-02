Kurban Bayramı Tatilinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunlaştı. Sürücülerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri ise sürücülerin sorun yaşamaması için çaba sarf ediyor. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin kontrol noktalarından görsellere yer vererek sürücülerin kurallara uymalarını istedi.