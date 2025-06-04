Kurban Bayramı Tatilinde İzmir-Ankara Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatilinde İzmir-Ankara Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında belirgin bir trafik yoğunluğu yaşanmakta. Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısındaki artış sürücüleri zor durumda bırakırken, güvenlik ekipleri denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

Olası kazaların önüne geçebilmek için bazı noktalarda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram süresince kara yolundaki trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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