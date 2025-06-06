Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Yolunda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Yolunda Yoğun Trafik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenlerin İstanbul-Tekirdağ kara yolunda oluşturduğu yoğunluk, güvenlik güçlerinin kontrolleri altında sürüyor. Gün boyu akıcı trafik yoğunluğu beklenmektedir.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda görevlendirilen 33 ekip, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.