Kurban Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü, Yalova ve Bursa geçişlerinde Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden araçların yoğunluğu köprünün Yalova çıkışı, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde artıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelse de güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.