Kurban Bayramı Tatilinde Havalimanlarında Rekor Yolcu Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirterek, " İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildi ve 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, 14-23 Haziran arasındaki Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarının kullanım istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun trafik oluştuğuna işaret eden Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşla 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince bu yılın yolcu rekorunun kırıldığını aktarırken, "İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildi ve 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Havalimanlarında bu yılın rekoru kırıldı

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla havalimanlarındaki yoğunluğun arttığını belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 429 uçak trafiğiyle 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu havalimanımızda 21 Haziran Cuma günü 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihlerinde Antalya Havalimanı'mızda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken, 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanımızda 22 Haziran Cumartesi günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı."

Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 1453 uçuş trafiği gerçekleştiğini ve 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini bildirerek, söz konusu havalimanında 20 Haziran'da 26 bin 762 yolcu ile bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldığına işaret etti.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 1705 uçak trafiğiyle 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraoğlu, bu havalimanında 17 Haziran'da 31 bin 728 yolcuyla bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.