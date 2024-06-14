Kurban Bayramı Tatilinde Ankara-Konya Kara Yolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara- Konya kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kulu ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu.