Kurban Bayramı Tatilinde Ankara-Konya Kara Yolunda Yoğunluk
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kulu ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara- Konya kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kulu ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu.