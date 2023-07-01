Kurban Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan yoğunluk devam ediyor. Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarında da araç kuyrukları oluştu.