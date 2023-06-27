Kurban Bayramı tatilinde Anadolu Otoyolu'nda biriken çöpler toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerin geride bıraktığı çöpler toplandı. Karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri toplarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı.