Kurban Bayramı tatili trafiği Sakarya'da sürüyor

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği Sakarya'da sürüyor. Bayramı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Sakarya'da, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor.

Bayramı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ve Arifiye kesimlerinde trafik akıcı seyrederken, Akyazı ve Hendek bölgelerinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolda arızalanan ya da kaza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Söz konusu araçlar, çekici yardımıyla hızla kaldırılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik akıcı ilerliyor. Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akyazı ve Hendek gişeleri çıkışında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Her iki otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.