Kurban Bayramı Tatili Sonrası Zonguldak'ta Uzun Araç Kuyrukları

Kurban Bayramı Tatili Sonrası Zonguldak'ta Uzun Araç Kuyrukları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Zonguldak'taki D-010 karayolunda dönüş yapan tatilcilerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları trafiği olumsuz etkiledi. Jandarma ve polis ekipleri trafik yoğunluğunu azaltmak için görev başında.

Kurban Bayramı tatili bitti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz bağlantı yolu geçiş noktası olan D-010 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Zonguldak karayolunda dönüş yapanlar Düzce yönünde Ereğli, Alaplı, Akçakoca geçişinde uzun araç yoğunluğu oluşturdu.

Zonguldak'ın karayolu güzergahı üzerinde bulunan Alaplı ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatil için yola çıkanlar sürücüler nedeniyle trafik Alaplı yalı kavşağı geçişi, Erdem Yuva kesimlerinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik öğle saatlerinde daha da yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL - Güncel
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu

4 gündür kayıp olarak aranıyordu! Halıya sarılı halde bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar

Meksika maçı 11'ine dair ipucu: İlk kez oynayacaklar
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı

Kavganın nedeni bir hayli ilginç! İki mahalle birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.