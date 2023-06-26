Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

İstanbul'da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.