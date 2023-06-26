Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

-KURBAN Bayramına iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul'da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi D-100 Karayolu Darülaceze İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title