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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu

Güncel Haberler

Bayram tatili için yola çıkanlar nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi. Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler de merkezde sıkışıklığa yol açtı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede, trafik polisleri ve zabıta ekipleri önlem alarak, sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili için yola çıkanlar nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler de merkezde sıkışıklığa yol açtı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede, trafik polisleri ve zabıta ekipleri önlem alarak, sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Samsun Güncel Haberler

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