Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Otoyollarda Yoğunluk Başladı

Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Otoyollarda Yoğunluk Başladı
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. 4 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik sürerken, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyollarda ve kara yollarında 4 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde ve özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

Tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yollardaki yoğunluk dronla havadan kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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