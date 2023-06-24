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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor

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İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlardan dolayı dün akşam başlayan hareketlilik tatilin ilk gününde sabah da devam etti. Özellikle İstanbul'dan yola çıkan araçların İzmir'e gidiş yönünde ve Yalova kesimindeki Altınova Hersek Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Bu arada, köprü, otoyol ve kara yollarında güvenlik önlemlerini artıran emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlardan dolayı dün akşam başlayan hareketlilik tatilin ilk gününde sabah da devam etti.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan araçların İzmir'e gidiş yönünde ve Yalova kesimindeki Altınova Hersek Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Bu arada, köprü, otoyol ve kara yollarında güvenlik önlemlerini artıran emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı İstanbul İzmir Güncel Haberler

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