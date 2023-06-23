Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk

İstanbul-Samsun D100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümlerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolunun Karadeniz istikametinde yoğunluk oluştu.

İstanbul- Samsun D100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümlerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolunun Karadeniz istikametinde yoğunluk oluştu.

Osmancık Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması için tedbir alıyor.

İstanbul'dan Çorum'a kamyonuyla seyahat eden Hikmet Taştan, yolların bayram nedeniyle kalabalık olduğunu belirterek, sürücülere dikkatli ve sakin araç kullanmalarını tavsiye etti.

İstanbul Çamlıca'dan saat 04.00'te yola çıkan ve Sivas'a seyahat eden bir sürücü de benzinliklerde aşırı yoğunluk olduğunu, ihtiyaç malzemelerinin tükenme noktasına geldiğini dile getirerek, vatandaşlara yola çıkmadan önce ihtiyaçlarını gidermelerini tavsiye etti.