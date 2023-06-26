Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Otogarı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek isteyenlerin Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu sürüyor. Otogarlarda yoğunluk oluşturan tatilciler için bazı otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek isteyenlerin Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu sürüyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek şehir dışına gitmek isteyenler, otogarlarda yoğunluk oluşturuyor.

Şehirler arası otobüsleri tercih eden tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan bazı otobüs firmaları, ek sefer koyarak talepleri karşılamaya çalışıyor.

Otogara gelen vatandaşlardan İlhan Akyol, memleketi Ordu'ya otobüs bileti almak için otogara geldiğini belirterek, bilet bulamadığı için Samsun'dan Ordu'ya aktarmalı geçeceğini söyledi.

Memleketi Malatya'ya gitmek için otogara gelen Feti Akbudak da yaşlı babası ve akrabalarını ziyaret etmek için bayramlarda ve tatillerde memleketine gittiğini dile getirdi.

Akbudak, sıkıntı yaşamamak için bir ay önceden rezervasyon yaptığını ifade etti.

Malatya yolcularından Hıdır Tekdemir de iş yerindeki bir arkadaşının akrabası sayesinde bir hafta önceden bilet bulabildiğini anlattı.