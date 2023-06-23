Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor

Güncel Haberler

İdari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi son gündüz mesaisinin tamamlanmasıyla otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik başladı. Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor. Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürüyor. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

İdari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi son gündüz mesaisinin tamamlanmasıyla otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik başladı.

Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title